«Таза Қазақстан»: в Туркестанской области усилили борьбу со стихийными свалками

В Туркестанской области усиливают контроль за чистотой населенных пунктов. Ход реализации общенациональной программы «Таза Қазақстан» обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Особое внимание уделили санитарному состоянию городов и сел, ликвидации стихийных свалок и соблюдению общественного порядка. С начала года за нарушение правил благоустройства и загрязнение общественных мест в регионе составлено почти 9 тысяч 700 административных протоколов.

Общая сумма назначенных штрафов превысила 166 миллионов теңге, значительная часть средств уже взыскана. Через Telegram-бот программы «Таза Қазақстан» от жителей поступило свыше 1300 обращений, что позволяет оперативно реагировать на жалобы.

Отдельно рассмотрели проблему несанкционированных свалок. Из 250 объектов, выявленных с помощью космического мониторинга, полностью не ликвидированы 33.

Вместе с тем мониторинг, проведенный в июне и июле, выявил почти 400 нарушений, включая стихийные свалки и недостатки в содержании парков и скверов. По информации ответственных служб, все выявленные замечания уже устранены.

Подводя итоги совещания, аким области поручил усилить контроль за исполнением программы «Таза Қазақстан», своевременно устранять нарушения и продолжить работу по формированию культуры чистоты среди жителей региона.