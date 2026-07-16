18 июля цифровой теңге станет третьей формой национальной валюты

Уже с 18 июля цифровой теңге официально станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Казахстанцы смогут открывать специальные цифровые счета, на которых средства будут храниться в новой форме. Владельцами таких счетов смогут стать граждане, предприниматели, компании и государственные органы.

При этом обслуживание цифровых счетов и проведение операций будет производиться на платной основе.

«Цифровой теңге вправе выпускать и погашать исключительно Национальный банк РК. Выпуск цифровых теңге осуществляется Национальным банком РК в обмен на полученные от владельца цифрового счета деньги. Погашение цифрового тенге производится Национальным банком РК путем перевода эквивалентной суммы денег на банковский счет владельца цифрового счета», — говориться в новой статье 41-3 закона РК «О платежах и платежных системах».

Новую форму национальной валюты планируют использовать при строительстве дорог, модернизации энергетической инфраструктуры, предоставлении бюджетных кредитов, поддержке малого и среднего бизнеса и в налоговом администрировании. Одним из главных преимуществ цифрового теңге называют возможность отслеживать движение средств на каждом этапе и контролировать их целевое использование. По мнению разработчиков, это позволит сделать финансовые операции более прозрачными и снизить риски нецелевого расходования бюджетных денег.

«Для того же Нацбанка, это менее затратно. И, в целом, для экономики расходы меньше будут на эмиссию цифрового теңге, он будет контролироваться. Можно проследить всю цепочку транзакций. Цифровой она может также программировать. Можно в транзакциях делать запреты, отслеживать целевое использование бюджетных средств. Она снижает коррупцию», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Цифровой теңге планируют сделать привычным платежным инструментом для казахстанцев. Но массовое внедрение потребует времени: необходимо расширить инфраструктуру, подключить участников рынка и адаптировать новые механизмы расчетов. Эксперты считают, что полный переход к широкому использованию цифрового тенге займет не один год.