Туркестанская область наращивает инвестиционный потенциал

Туркестанская область намерена отказаться от статуса дотационного региона. Для этого в области ускоряют реализацию крупных инвестиционных проектов, делают ставку на развитие производств и глубокую переработку сельхозсырья.

Эти вопросы стали главной темой очередного заседания Инвестиционного штаба под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

В Туркестанской области усиливают работу по привлечению инвестиций и развитию промышленности. На заседании Инвестиционного штаба рассмотрели реализацию крупнейших проектов региона и планы на следующий год.

По словам акима области Нуралхана Кушерова, главная задача — создавать новые производства, увеличивать количество рабочих мест и постепенно снижать зависимость региона от государственных дотаций. Сегодня доля собственных доходов области уже достигла двадцати процентов.

В перспективе десяти лет руководство региона рассчитывает сделать Туркестанскую область самодостаточной.

«По поручению Главы государства до настоящего времени проводилась работа по привлечению инвестиций. Однако останавливаться нельзя — наоборот, необходимо наращивать темпы. К сожалению, в некоторых районах и городах работа ведется не на должном уровне. У каждого руководителя должны быть собственный план и программа действий. Моими главными приоритетами являются открытие новых производств, создание рабочих мест, развитие глубокой переработки и вывод нашей области из числа дотационных регионов. Конечно, это задача не одного дня и даже не пяти лет, но системную работу необходимо продолжать. Если в 2023 году доля собственных доходов области составляла чуть более 10%, то сегодня она достигла 20%. У нас есть все возможности в течение десяти лет превратить Туркестанскую область в самодостаточный регион. Для этого необходимо делать ставку на глубокую переработку»,— пояснил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Особое внимание на совещании уделили проектам группы компаний «Кайып ата» в Сайрамском районе. Здесь реализуются сразу несколько крупных инициатив: строительство мясоперерабатывающего комбината, завода по производству комбикормов, предприятия по выпуску сельхозтехники, зернохранилищ и животноводческой биржи.

В Арыси продолжается строительство откормочного комплекса на 35 тысяч голов и развитие проектов по выращиванию кормовых культур с использованием современных систем орошения.