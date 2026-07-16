В Туркестанской области продолжается модернизация системы водоснабжения. Несмотря на то, что 801 населенный пункт региона подключен к централизованным сетям, в ряде сел вода по-прежнему подается по графику.

Для решения этой проблемы утвержден план на 2026–2028 годы. Уже до конца текущего года, в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», круглосуточным питьевым водоснабжением обеспечат около 50 тысяч жителей десяти населенных пунктов Арысского, Сауранского, Мактааральского, Шардаринского и Казыгуртского районов.

В остальных населенных пунктах вопросы будут решаться поэтапно, необходимые проекты предложат к финансированию.

«Продолжаются текущие ремонтные работы, финансируемые из областного бюджета. На эти цели в 2026 году выделено свыше двух млрд теңге. Работы ведутся на 27 объектах, а до конца года изношенные водопроводные сети будут обновлены в 21 населенном пункте. В регионе также продолжается реализация Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В 2025–2029 годах на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено почти 43 млрд теңге. Из них 34,5 млрд теңге направят на обновление сетей питьевого водоснабжения, что позволит реконструировать 511 километров водопроводных сетей. Ожидается, что к 2029 году уровень износа сетей питьевого водоснабжения снизится с 34% до 28%»,— сказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Токтар Усубалиев.