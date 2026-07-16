Фестиваль «Брусья Fest» прошел в Шымкенте

«Брусья Fest» в очередной раз доказал: воркаут — это не просто уличный спорт, а движение, объединяющее сильных духом людей. Фестиваль подарил зрителям яркие эмоции, зрелищные выступления.

Участники показали сложнейшие элементы и за каждым эффектным трюком стоят упорные тренировки, дисциплина и стремление становиться лучше.

Ибрагим Шарафутдинов, участник: «Я каждый год участвую, занимаю призовые места. Часто прохожу по спортивным площадкам, вижу как тренируются молодые люди. Сам тренер и детям прививаю это».

Воркаут сегодня — один из динамично развивающихся видов спорта в Шымкенте. Он развивает не только физическую силу, но и выносливость, координацию, дисциплину и силу характера. Главное преимущество этого направления — доступность: достаточно турника, брусьев и желания стать сильнее.

Дмитрий Угрюмов, участник: «Очень хороший вид спорта, самый хороший спорт, которым я занимался вообще. Сегодня я сделал 60 повторений, мог и получше постараться, но думаю тоже неплохо. Заниматься воркаутом очень хорошо. Потому, что вы не только хорошо тело развиваете, но и можете владеть своим телом, поэтому это очень хорошо. Вы может не только подойти, пару раз отжаться, а сделать то что другие в принципе не могут».

Уже более 15 лет воркаут в Шымкенте уверенно развивается и воспитывает сильных спортсменов, которые достойно представляют город на различных соревнованиях. В Шымкенте действует специализированная секция по воркауту, где любой желающий может начать тренировки, освоить базовые элементы и стать частью большого спортивного сообщества.

Дмитрий Подебида, организатор мероприятия: «Для пропаганды здорового образа жизни, для пропаганды спорта, массового спорта, это работа. Собственным весом, на турниках и на брусьях. В городе сейчас примерно 500 человек воркаутом, при этом имеют хороший уровень физической подготовки».

Воркаут — это не просто спорт, а образ жизни, который объединяет людей, готовых становиться сильнее каждый день.