В Шымкенте сложная операция спасла пациента в тяжелом состоянии

48-летний пациент был доставлен в городскую клиническую больницу №1 15 апреля в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него стеноз нижнего отдела трахеи II степени — значительное сужение дыхательных путей, вызывающее серьезные затруднения дыхания.

Уже на следующий день, специалисты провели экстренное хирургическое вмешательство. В ходе операции в трахею был установлен специальный стент, который расширяет просвет дыхательных путей и предотвращает их повторное сужение.

Операция прошла успешно: состояние пациента улучшилось, дыхательная функция восстановилась. После нескольких дней медицинского наблюдения пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии.