Военнослужащие шымкентской авиационной базы отметили 70-летие со дня образования части.

На праздник были приглашены гости из республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» и семьи военнослужащих, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

По традиции праздник начался с торжественного построения и выноса боевого знамени воинской части.

Торжественный митинг открыл командир авиабазы полковник Тимур Еспаганбетов. Отличившимся военнослужащим он вручил грамоты и благодарственные письма.

— Наши летчики всегда показывали себя только с лучшей стороны. Вы – наследники славных подвигов наших дедов и прадедов. Пусть будет меньше нештатных ситуаций, пусть не подводит боевая техника. Желаю вам мирного неба и крепкого здоровья, и чтобы дома всегда ждали любимые и близкие. С праздником, коллеги! — сказал Тимур Еспаганбетов.

На аэродроме для гостей и всех желающих был организован показ авиационной техники и концертная программа, завершилось празднование танцевальным вечером для военнослужащих и членов их семей.