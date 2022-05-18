Эксклюзив. Журналисты OTYRAR побывали на секретном объекте

На вооружении у военной авиабазы Шымкента — вертолеты, истребители и другая техника.

Журналист Шуддин Саидов побывал на секретном объекте и узнал, как живут военные и главное, готовы ли силы министерства обороны противостоять врагу при необходимости.

КРЫЛАТАЯ ЗАЩИТА

Попасть на территорию военной авиабазы Шымкента сложно, снимать разрешают далеко не все, много информации под грифом «секретно». Этой авиабазе больше 70-лет, все это время бойцы военной части следят за безопасностью не только в небе, но и на земле.

«Показать все мы не можем, это секретная информация, все что можно, предоставим. Наши истребители и военные вертолеты часто совершают облет территории вверенной нам, мы проверяем, следим. Не сидим на месте, все под контролем», — говорят военнослужащие.

БОЕВАЯ «ПТИЧКА»

Боевой вертолет МИ-35 способен совершать вылеты в ночное время, и не просто летать, но и поражать цель. На территории авиабазы несколько таких вертолетов. Командир экипажа Мустафа Аскаров уверен — машина не подведет в любой ситуации. Работает как часы.

«Этот вертолет очень значимый, он может летать в любое время суток и при любой погоде. Эта боевая машина способна выявлять цель при самых сложных условиях. Я в ней уверен, также уверен и в своих товарищах. Если не дай Бог, что-то произойдет, мы готовы всегда, то есть 24/7. Я как командир экипажа горжусь тем, что служу, для меня честь быть частью этого всего», — рассказывает Мустафа Аскаров, командир экипажа вертолета МИ-35.

ЧЕМУ НАУЧИЛ «ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ»?

Боец со стажем, майор Марс Алимбай уверяет, что состав военных летчиков готов к любым внештатным ситуациям. Военные пилоты готовы к выполнению задания 24/7 шутят в части. Вертолеты и истребители всегда на старте.

Во время январских событий, бойцы авиабазы были наготове, к счастью воспользоваться силами воздушной обороны не пришлось. В части рассказывают, что их бойцы готовы ко всему морально и психологически.

«Наша техника оснащена современным оборудованием, пилоты дополнительно проходят подготовку, в рамках плановых вылетов совершают полеты над южными рубежами страны. Январские события показали, что мы ценить нашу Родину еще больше», — говорит Марс Алимбай.

ГРАНИЦА ПОД ОХРАНОЙ

Есть в части и истребители! К примеру реактивный самолет СУ-25. Его называют небесной охраной. Штурмовик создан для охраны и атаки с неба. Боевая машина может атаковать по заданным объектам, истребитель может летать на низких высотах.

Подрастающему поколению тут тоже показывают регулярно как охраняют мирное над Казахстаном небо, и если одни побывав здесь, начинают «болеть» небом, другим это неинтересно. А специалисты говорят – люди могут спать спокойно — авиабаза обладает необходимой техникой и навыками на любой даже самый непредвиденный случай.