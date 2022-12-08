Военные летчики Шымкента охраняют воздушные границы

Профессия военного летчика опасна и сложна. На военной авиабазе Шымкента десятки летчиков круглосуточно охраняют границу.

Военные истребители и вертолеты совершают ежедневные полеты вокруг приграничных земель. Эта профессия подойдет только тем, кто всей душой любит небо и не может жить без высоты.

Военный летчик должен не только профессионально управлять самолетом или вертолетом. Полёты сопряжены с сильными перегрузками: необходимо обладать хорошим здоровьем и устойчивой психикой.

Олжас Сахи — потомственный лётчик, служит на авиабазе Шымкента не первый год. Это о таких говорят — летчиками не становятся, ими рождаются! Олжас с детства мечтал покорить небо и защищать Родину.

«Я окончил институт в Актобе. С детства знал, что хочу быть летчиком. Много читал об этой профессии и не жалею. Буду служить во благо отечества», — говорит Олжас Сахи.

Шымкентская авиабаза — одна из самых современных в стране, здесь базируются реактивные самолеты, истребители и другая боевая техника. Военные летчики работают в любых погодных условиях — будь то дождь, сильный ветер или низкая облачность. Военные уверяют, жители могут спасть спокойно. Инцидентов удается избежать во многом благодаря профессионализму и хладнокровию летчиков

Профессия военного летчика престижна и уважаема, требует от человека мужества, самоотдачи и, конечно, огромной любви к небу. Военные летчики авиабазы в Шымкенте показывают отличные результаты боевой подготовки и укреплении воинской дисциплины. Летчики авиабазы на истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25 занимают лидирующие позиции на соревнованиях лётных экипажей.