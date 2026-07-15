Жара в Шымкенте: улицы охлаждают водой

В Шымкенте не спадает аномальная жара. Температура воздуха в городе превысила 40 градусов. Коммунальные службы поливают водой городские улицы, а сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям охлаждают дворы и детские игровые площадки. Насколько такие меры помогают справиться с жарой.

Из-за палящего солнца улицы заметно опустели, а жители стараются без необходимости не выходить из дома. Чтобы снизить нагрев дорожного покрытия и освежить воздух, коммунальные службы в усиленном режиме проводят полив городских улиц водой.

Карамат Райымкулова, участковый специалист КГУ «Каратау»: «Мы начинаем работать с 8 часов утра. Дежурные есть и в ночную смену. Трудимся ради чистоты города. В сильную жару объем работы увеличивается. Мы чаще поливаем улицы водой, чтобы уменьшить запыленность. Особое внимание уделяем остановкам — их регулярно моют. Также поливаем цветы и деревья».

Из-за аномальной жары спасатели усилили профилактическую работу с населением. Через SMS-рассылку жителям регулярно напоминают о мерах безопасности и рекомендуют по возможности не находиться на улице в самые жаркие часы дня.

Кроме того, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям поливают водой дворы и детские игровые площадки. Особенно этому радуются дети.

«Несмотря на жару, вечером нашим детям стало прохладнее. Их немного освежили водой, подняли настроение».

«Стоит сильная жара, очень высокая температура. Кто-то может поехать в бассейн, а кто-то нет. Поэтому для таких детей это очень хорошо. Не знаю, как для других родителей, но нам и нашим детям очень понравилось».

По словам специалистов, распыление воды помогает частично снизить температуру окружающего воздуха за счет поглощения тепла. Кроме того, это предотвращает чрезмерный нагрев дорожного покрытия.

«Аномальная жара сохраняется в южных регионах Казахстана, в том числе в Шымкенте. По данным «Казгидромета», температура воздуха в городе превысила 40 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильная жара сохранится. Такая погода особенно опасна для детей, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Пожарные также оказывают поддержку», — сообщил Аскар Шарип, официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.

Спасатели призывают жителей в период с 11 часов утра до второй половины дня не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды, носить легкую одежду и не оставлять детей без присмотра.