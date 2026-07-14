Шымкент оказался под палящим солнцем

Выше 60 градусов: такие значения в эти дни фиксируют уличные термометры в Шымкенте под палящим солнцем. Аномальная жара накрыла юг Казахстана, заставив жителей менять привычный ритм жизни: днем улицы пустеют, люди ищут прохладу в тени, а медики и синоптики призывают соблюдать меры предосторожности.

Термометр всего 15 минут простоял под открытым солнцем. Сначала он показал 49 градусов, а спустя несколько секунд просто выключился — не выдержал палящего зноя. Такая аномальная жара установилась в Шымкенте.

Но шымкентцы отмечают и большую температуру. В социальных сетях набирают просмотры кадры с уличным термометром, на котором столбик поднялся почти до 66 градусов.

Из-за экстремальной жары жители города стараются без необходимости не выходить из помещения. В дневные часы улицы заметно пустеют, а редкие прохожие прячутся в тени, надевают головные уборы и обязательно берут с собой воду или мороженое. Даже непродолжительная прогулка под палящим солнцем может закончиться головной болью и ухудшением самочувствия.

При этом в службе скорой медицинской помощи отмечают, что число вызовов не увеличилось, в среднем ежедневно поступает около 2300 обращений. Но изменилась их структура: чаще за помощью обращаются люди с хроническими заболеваниями, жалобами на повышенное давление, сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Медики напоминают, что в такую погоду особенно важно избегать длительного пребывания под солнцем.

«Лучше планировать все важные дела вне дома до 11 часов, с 11 до 17 часов находиться в помещении или в тени, головной убор и самый главный фактор питье. Если стало плохо, завести в помещение, отпоить, прохладный компресс, но не под кондиционер, охлаждение должно быть плавным постепенным», — Жанат Абильданва, заведующая подстанцией №4 станции скорой медицинской помощи.

По прогнозам синоптиков, жителям южных регионов расслабляться пока рано. Аномальная жара сохранится и в ближайшие дни, осадков практически не ожидается, а температура воздуха останется на высоких отметках.

«На южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие воздушные массы с районов Узбекистана, сохраняя жаркую погоду преимущественно без осадков. Столбики термометров дневные часы зафиксируются на юге страны от 40 до 45 градусов жары, на востоке от 33 до 38 градусов жары», — Акнур Аитбаева, инженер синоптик.

А вот северян ждет долгожданное облегчение. Благодаря северо-западному циклону там пройдут дожди с грозами, местами возможен град. Вместе с осадками придет и заметное похолодание.