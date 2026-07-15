Мировые цены на нефть продолжают расти. Сегодня котировки прибавили еще около 2%, достигнув максимального уровня за последний месяц. Стоимость нефти марки Brent поднялась до 84,98 доллара за баррель, а WTI до 79,79 доллара.

При этом днем ранее Brent продемонстрировала самый значительный суточный рост за последние шесть лет, подорожав почти на 10%. На этом фоне в Казахстане наблюдается снижение объемов нефтедобычи, что также оказывает влияние на ситуацию в отрасли.

Нефть снова дорожает. Котировки достигли максимального уровня с середины июня после того, как напряженность вокруг Ормузского пролива вновь усилилась. И как отмечают эксперты, геополитическая премия быстро вернулась в нефтяные котировки. Если в начале месяца баррель Brent стоил около 72 долларов, то сейчас его цена выросла более чем на 10 долларов.

«При этом мы знаем, что ОПЕК+ старается увеличить добычу и есть опасения, что мировая экономика замедлится из-за того, что цены на нефть высокими были. То есть спрос глобальный будет замедляться. И ОПЕК об этом тоже говорит. Буквально вчера обновленный июльский их прогноз говорит, что уже третий месяц подряд они снижают прогноз по объему роста спроса. То есть они ожидают снижение спроса в 2026 году на нефть. То есть это два противоположных фактора», — Рамазан Досов, главный аналитик АФК.

В июльском опросе ассоциации финансистов Казахстана эксперты ожидали, что в течение года средняя стоимость барреля составит около 80 долларов. Но на фоне последних событий эти ожидания, вероятнее всего, будут пересмотрены в сторону повышения. Вместе с тем в правительстве сообщили, что добыча нефти в Казахстане за первое полугодие сократилась более чем на 8%. Эксперты видят этому ряд причин.

«Есть проблемы по Карачаганаку, где добыча тоже снизилась на четверть в связи с ситуацией в Российской Федерации. Мы знаем, что был поврежден Оренбургский газоперерабатывающий завод, где перерабатывается казахстанский газ. Помимо этого, есть еще ограничения по ОПЕК+. Это все вкупе дает, ну, такой, наверное, плюс-минус эффект падения добычи на казахстанских месторождениях», — Ануар Кожабеков, эксперт нефтегазовой отрасли.

Отраслевые эксперты считают, что при нынешней высокой стоимости нефти, сильного негативного эффекта Казахстан вряд ли ощутит. Сокращение добычи не оказало существенного влияния и на доходы бюджета. Налоговые поступления удалось компенсировать благодаря вступлению в силу нового Налогового кодекса.