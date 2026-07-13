Экстремальная жара в Шымкенте

Жара в Шымкенте остается экстремальной. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни днем воздух прогреется до +37…+42 °C, ночью ожидается +23…+25 °C. Осадки маловероятны.

В такую погоду специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы, пить больше воды и пользоваться головными уборами.

И для многих жителей города, спасением стала река Кошкар-Ата. В условиях экстремальной жары чистейший ледяной источник стал главной точкой притяжения для тысяч горожан.

Локация переполнена, атмосфера максимально заряженная, а температура воды (+11°C) бодрит лучше любого кондиционера! Заполнены недавно построенные купальные места, на Кошкар ате.