Медики Шымкента спасли жизнь пациенту с редким и опасным разрывом пищевода

Пациент 1993 года рождения был госпитализирован 22 февраля 2026 года в отделение реанимации городской больницы №1 в крайне тяжёлом состоянии. Обследование показало разрыв пищевода, скопление гноя в грудной полости и тяжёлые осложнения в обоих лёгких.

Состояние осложнялось развитием сепсиса и дыхательной недостаточности.

На следующий день врачи провели экстренную сложную операцию. Хирурги вскрыли грудную полость, провели санацию гнойных очагов, обработали поражённые участки и установили дренажные трубки. Также пациенту была наложена временная гастростома.

В ходе лечения состояние пациента постепенно стабилизировалось, после чего его перевели из реанимации в хирургическое отделение. Позднее для закрытия дефекта пищевода эндоскопическим методом был установлен специальный стент. Через неделю гастростому удалили, а по мере улучшения состояния поэтапно сняли все дренажи.

После 42 дней лечения состояние пациента значительно улучшилось, и он был выписан домой с положительной динамикой.

Разрыв пищевода считается одним из самых опасных для жизни состояний — уровень летальности при такой патологии может достигать 80%. Однако благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям врачей удалось спасти жизнь пациента.