За чистку ковра во дворе дома можно попасть под статью

Мытьё ковров во дворах — привычное занятие для многих казахстанцев. Но теперь за такую «чистоплотность» можно заплатить внушительный штраф.

Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях, это расценивается как нарушение правил благоустройства. Размер штрафа напрямую зависит от статуса нарушителя.

КоАП РК: «Для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 20 МРП. В 2025

году это чуть более 78 тысяч тенге. Для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций штраф доходит до 30 МРП, или почти 118 тысяч тенге. Для среднего бизнеса штраф составит 40 МРП — 157 280 тенге. Для крупного бизнеса санкции могут доходить до 100 МРП — 393 200 тенге».

В ведомстве заверили: нарушения фиксируются как в ходе плановых осмотров, так и по жалобам граждан. Под санкции попадают действия, нарушающие санитарные нормы: сброс грязной воды, использование моющих средств, повреждение газонов и неприятные запахи.

Чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями, рекомендуют использовать услуги клининговых компаний или специальные площадки для чистки.

Контроль за такими нарушениями ведут участковые инспекторы, сотрудники местной полиции, представители санитарной службы и акимат. При повторных жалобах создаются специальные комиссии и выписывается штраф в 2-кратном размере. Но как к таким мерам относятся сами жители?

— Я не поддерживаю эту инициативу. Потому что сейчас люди экономят и не каждый может позволить химчистки.

— Я не поддерживаю эту инициативу. Почему я в своем же дворе не могу помыть ковер? Если же жители моют и вывешивают сушить, тогда да. А так нет, моя территория, хоть слона мою.

— Я поддерживаю эту инициативу. В частных домах, да люди могут помыть ковер, но те кто живет в 9-этажках — нет. Нужно думать о комфорте и других людей.

Мнение горожан разделилось. Если одни, считают штрафы оправданными, другие — чрезмерными.

В свою очередь, часть экспертов призывает подходить к вопросу разумно. Юрист Евгений Яворский подчёркивает: необходимо соблюдать баланс между санитарными требованиями и бытовыми реалиями. По его словам, не каждый гражданин имеет возможность регулярно пользоваться платными услугами, а значит стоит учитывать и социальный контекст.

Евгений Яворский, адвокат: «Статья 505 административного кодекса РК она на деле интересно трактуется. За неправильную установку кондиционеров тоже штрафуют по этой статье, не только чистка ковров. Лично я, категорически против всех этих бесконечных штрафов. Я считаю, что для начала нужно установить такую форму жизни, в которой было бы приятно жить нам самим, тогда мы бы, наверное, прекратили совершать какие-либо неправильные вещи. Сейчас с деньгами у многих проблемы. Не все могут сдать ковер в химчистку. Я считаю, за такое не стоит привлекать к административной ответственности. Более того, в любом случае, если вам выписывают штраф и вы с ним не согласны, можете обратиться в суд. Никто вас никуда не будет привлекать, пока судья не рассмотрит».

Отметим, по закону, постановление о штрафе можно обжаловать в течение 10 дней через портал eGov.kz или в административном суде. При этом важно предоставить доказательства своей правоты. А при добровольной оплате в течение 7 суток предусмотрена скидка 50 процентов. А пока, чистота, конечно, важна, но только в рамках закона.