Старинные ковры украсили заборы в Шымкенте

Обычный двор в Шымкенте превратили в произведение искусства, передает OTYRAR со ссылкой на «Хабар24».

На серых заборах появились изображения старинных казахских ковров. Таким способом популяризовать древнее ремесло решила известный коллекционер Дана Бектаева. Она имеет самую крупную в мире коллекцию казахских национальных ковров. Самые редкие из них хозяйка разрешила перерисовать.

Ковровое очарование на городском заборе. Здесь, в центре Шымкента, многие прохожие останавливаются, чтобы сделать фото или просто полюбоваться узорами.

«Раньше здесь был некрасивый забор, как бы заброшенный. Сейчас всё аккуратно стало, красиво стало. Всем жителям нравится», — говорит Камшат Даурабаева жительница г. Шымкента.

Это взрыв цвета, форм и особого смысла, уверена автор Дана Бектаева. Трепетное отношение к коврам ручной работы у неё с детства. Сейчас она не просто ценитель этой красоты, но и хозяйка внушительной коллекции редких ковров.

«Когда у меня было уже четыреста ковров, я решила провести классификацию и обнаружила, что, оказывается, существуют различные типы ковров у казахов. И еще существуют подтипы, и еще разновидности интересные. И после четырехсот ковров я стала профессиональнее. Я понимаю красоту эту, я просто постаралась передать эту красоту людям, чтобы они тоже могли это ощутить», — говорит Дана Бектаева, коллекционер.

В коллекции Даны сейчас больше тысячи ковров. Все они хорошо сохранились, хотя имеют приличный возраст. Есть экземпляры, которые были сделаны вручную ещё в 19 веке. И каждый ковёр женщина воспринимает как отдельную историю.

Ковры – можно сказать, это национальный код казахов. Это древние знания. Это священные писания древности, потому что на коврах переданы знания через язык знаков и символов, который существовал у наших предков. Казахские ковры необходимо популяризировать, говорит их владелица. Ведь это одно из самых древних народных ремесел.

Сейчас Дана Бектаева также начала коллекционировать и редкие сундуки. Дана предложила госорганам открыть в Казахстане музей коврового искусства. И даже готова выставить на всеобщее обозрение свою уникальную коллекцию. Она уверена, что такой музей поможет не только сохранить древнее ремесло, но и станет популярным объектом туризма.