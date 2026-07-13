Новый Дом культуры открылся в Келесе

В Келесском районе Туркестанской области состоялось открытие нового современного Дома культуры. Новый объект, распахнул свои двери для жителей села Жузимдик. В торжественной церемонии открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В ходе рабочей поездки в Келесский район аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров принял участие в торжественном открытии нового Дома культуры и библиотеки, построенных в сельском округе Жузимдик. Выступая на торжественном мероприятии, глава региона поздравил жителей с открытием нового объекта культуры.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров: «Сегодня в селе «Жузимдик» Келесского района в пользование жителей передан новый Дом культуры на 149 мест, построенный в соответствии с современными требованиями. Искренне поздравляю всех с этим радостным событием! Культура — это духовная опора нации. В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области системно проводится работа по развитию сферы культуры, улучшению сельской инфраструктуры и повышению качества жизни населения. С момента образования области завершено строительство и введено в эксплуатацию 26 домов культуры и клубов. В том числе в Келесском районе открыты четыре дома культуры. В этом году планируется завершить строительство районного музея и передать его жителям. Главная цель — создать условия, чтобы молодёжь не только получала качественное образование, но и формировалась как культурные, патриотичные граждане, уважающие национальные ценности».

В новом Доме культуры будут работать библиотека, конференц-зал, хореографический зал и творческие кружки, что создаст широкие возможности для развития талантов и способностей молодёжи.

Жамал Сетмамбетова, работница: «Ещё со школьных лет я интересовалась библиотечным делом. После окончания школы поступила в Ташкентское училище культуры и просвещения, где получила диплом. Затем, по семейным обстоятельствам вернулась в родное село. С 1989 года, после замужества, работаю библиотекарем. В этой библиотеке я работаю уже около года. Надеюсь, нам удастся сделать её настоящим центром знаний. Из нашего села вышло немало образованных людей, и многие родители говорят мне слова благодарности. Они рассказывают, что благодаря книгам их дети стали лучше учиться, поступили в высшие учебные заведения. Это очень приятно слышать».

В рамках торжественной церемонии аким Туркестанской области совместно с аксакалами села перерезал символическую ленту нового Дома культуры, официально открыв объект для жителей.

Новый объект станет центром культурной жизни села, где жители смогут проводить досуг, развивать творческие способности, а молодёжь — участвовать в различных культурных и общественных мероприятиях.