Woosong University открыл прием документов в Туркестане

В Туркестане стартовала приемная кампания в международный университет Woosong University. Казахстанские абитуриенты могут получить диплом одного из ведущих южнокорейских вузов, не выезжая из страны. В этом году акимат Туркестанской области увеличил количество образовательных грантов до 200.



Университет ведет подготовку специалистов по направлениям «Искусственный интеллект» и «Data Science». Обучение полностью проходит на английском языке. При поступлении учитываются средний балл аттестата, результаты ЕНТ, уровень владения английским языком и итоговое онлайн-собеседование с преподавателями из Южной Кореи.



Каусар Рустембеккызы, ученица 10 класса: «Я много слышала об этом университете. Приехала из города Актобе в Туркестан, чтобы своими глазами увидеть этот ВУЗ, познакомиться с ним и узнать о возможностях обучения. Для меня этот университет — это большие перспективы. Я считаю, что обучение здесь откроет новые возможности для профессионального и личностного развития».



Прием документов продлится до 31 июля. После онлайн-регистрации кандидаты пройдут собеседование, а результаты отбора поступят на электронную почту. Имена обладателей образовательных грантов станут известны до 14 августа.



Алдыонгар Оралгайша, административный сотрудник университета: «Для абитуриентов, не прошедших на грант, предусмотрено обучение на платной основе. Стоимость первого года составляет 6000 долларов США, последующих лет — 5500 долларов. В этом году акимат Туркестанской области выделил 200 образовательных грантов для поступления в Woosong University — это вдвое больше, чем годом ранее. Университет уже принимает заявки не только от абитуриентов из Казахстана, но и из Кыргызстана, Индии и Китая. Для поступления необходимо подать онлайн-заявку на официальном сайте университета, предоставить аттестат, удостоверение личности, сертификат ЕНТ с результатом не менее 50 баллов и международный сертификат, подтверждающий знание английского языка. Прием документов продлится до 31 июля, при этом для прохождения собеседования рекомендуется подать заявку до 20 июля. Все этапы поступления проходят онлайн, а консультации можно получить как в кампусе университета в Туркестане, так и в представительствах в Астане, Алматы и Шымкенте».



Для абитуриентов, не прошедших на грант, предусмотрено платное обучение. Одной из особенностей университета является практико-ориентированный подход: студенты работают над реальными IT-проектами и изучают современные технологии искусственного интеллекта.

Обучение организовано по модели 2+2 — первые два года студенты учатся в Туркестане, после чего могут продолжить образование в Южной Корее, получив международный опыт и конкурентные преимущества на рынке труда.