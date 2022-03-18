В Шымкенте открылся новый отдел продаж Batsu Group

В Шымкенте прошло открытие нового отдела продаж строительной компании Batsu.

У жителей третьего мегаполиса появился шанс купить квартиру в жилом комплексе по доступной цене. Застройщики предлагают жилье комфорт и бизнес-класса.

Грандиозное открытие нового отдела продаж строительной компании Batsu в Шымкенте! Одна из ключевых особенностей жилых комплексов — это кирпич ручной формовки. Его по уникальной технологии производит сам застройщик. На рынке строительная компания почти двадцать лет, конкурирует с крупными игроками рынка.

Один из счастливых клиентов компании Batsu — Ергали Сариев. Мужчина приобрел трёхкомнатную квартиру в жилом комплексе Avalon. По словам покупателя, он выбрал новый отдел продаж Batsu по нескольким причинам: доступная цена, высокое качество и профессиональные консультанты.

«Компания Batsu — это проверенная компания со временем, которая всегда идет на уступки в первую очередь клиентам, создает все условия для этих возможностей. Учитывается тут конечно и человеческое отношение консультантов к клиентам и профессиональное тоже», — рассказал Ергали Сариев.

Клиенты Batsu могут оплатить первоначальный взнос — треть от общей стоимости жилья и оформить квартиру в ипотеку.

«Стандартный первоначальный взнос для приобретателей жилья на первичном рынке 50%. В данном случае индивидуальная схема по работе с компанией позволяет нам снизить спрос до 30% от стоимости приобретаемой квартиры, ставка кредитования 7% годовых», — говорит Даурен Саудабаев, директор филиала «Отбасы Банк» г. Шымкента.

На этапе строительства три жилых комплекса в Шымкенте. Каждый может выбрать квартиру исходя из собственного бюджета. Компания Batsu реализует в новом отделе продаж жилье по двум сегментам: комфорт и бизнес.

«По уровню качества они ничем не отличаются. Они все 100% качественные и надёжные. Все наши дома удовлетворяются всем требованиям законодательства, строительным нормам и правилам. Единственное отличие бизнес сегмента от доступного комфорт класса — в планировках, общественных зонах, в высоте потолков, фасадных решениях. А также некоторых материалах отделки, благоустройстве дворов и прилегающей территории«, — сказала Гульмира Абишева, генеральный директор компании Batsu.

В Шымкенте застройщики реализовали больше 120 объектов как административных зданий, так и новостроек в микрорайоне Нурсат. Компания Batsu строит жилые комплексы и в Туркестане.

Приобрести квартиру в новом отделе продаж и задать интересующие вопросы, можно по адресу: проспект Кунаева, 89.

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