В Шымкенте более 40 человек ждали зарплату почти полгода

Более 40 человек ждали зарплату почти полгода. Рабочие компании «Базис-А» утверждают: объект сдали ещё в марте, но денег так и не увидели.

Большинство живёт в долг — у всех кредиты, семьи, обязательства. Люди требуют своё и готовы идти в трудовую инспекцию.

Омыртай Карабаев, строитель: «Работаем круглый год, а зарплату не дают. У всех кредиты, дети. Живём в долг. Почему не можем получить честно заработанное?»

Сейтбек Улаганов, строитель: «Обещают сегодня-завтра, а прошло уже 5 месяцев. У меня долг полтора миллиона. Чем платить — не знаю. Кредиты ведь никто не отменял».

Как выяснилось, трудоустроены они были не напрямую, а через индивидуальных предпринимателей — именно они набирали людей и вели работы. Сейчас, по их данным, общий долг превышает 34 миллиона тенге.

Онгар Алтынбеков, предприниматель: «Работали добросовестно. Деньги не дают. Просим — они только обещают. Надежды почти не осталось».

В «Базис-А» факт задолженности подтверждают. Но уточняют: часть подрядчиков не продлила договоры, не оформила документы и не уплатила налоги. Пока эти вопросы не решены, компания не может перевести средства. Кроме того, по условиям контракта, 5% оплаты удерживаются до полного завершения работ.

Абдижамиль Абдуайев, представитель компании «Базис-А»: «Сегодня переведём 5%. Остальное — после завершения всех работ. Есть предприниматели, не заплатившие налоги. Эти вопросы нужно закрыть».

Позже стало известно, что подвижки есть. Предприниматели сообщили: часть средств всё же поступила. В компании заверили — долги перед рабочими будут погашены.