В Шымкенте по программе реновации, планируют построить новый современный микрорайон.

Сейчас ведётся работа по выкупу ветхих домов. Жилой комплекс будет расположен на берегу реки Кошкар-ата. Строительством микрорайона занимается компания SDN GROUP.

На берегу реки Кошкар Ата строительная-управляющая компания планируют построить новый микрорайон. Для выкупа ветхих домов по программе реновации инвестором выступила сама строительная компания. В этом же районе SDN GROUP уже начала строительство жилого комплекса MEDINA.

Даурен Жармуханов, директор по развитию бизнеса «SDN GROUP»:

“В 2020 году аким города Шымкента Айтенов Мурат предложил нам инвестировать в проект реновации района вдоль реки Кошкар ата. Подробно изучив район, мы открыли для себя, что он очень устарел, много очень ветхих строений, а у некоторых хозяев даже нет документов. Но ни смотря на это, мы приняли предложение Мурата Дуйсенбековича и на свои же средства мы занялись выкупом данных участков”.

Строительная компания уверяет, что при выкупе участков, никаких ущемлений жильцов не было, недвижимость оценивали по рыночной стоимости. Бывшие местные жители подтверждают, всё было в рамках закона и по обоюдному согласию. Многие были даже рады избавиться от старых домов.

Сакен Дюнимбаев, житель г. Шымкента:

“Я был жителем дома по адресу «Кошкарата 1-А». Ко мне пришла строительная компания, уведомила, что здесь будут строить жилой комплекс, предложили выкупить наш дом. Я посоветовался с семьёй и решили продавать. Мы назвали сумму и компания согласилась”.

Динмухамед Дуйсенов, житель г. Шымкента:

“Мы были жителями этого района. К нам пришли представители строительной компании, проинформировали, принуждений никаких не было. Мы согласились с предложенной суммой, сейчас купили дом. Считаю, что мы сделали это, чтобы город стал лучше, современнее”.

Начиная с жилого комплекса Медина, SDN GROUP планирует превратить район Кошкараты в один из живописнейших и уютных районов города. Для этого компания планирует благоустроить территорию, заняться её озеленением и привести в порядок инфраструктуру.

Лицензия №21012537 от 18.10.2007 г. выд. ГУ «УГАСК АО» аким­ат Атырауской област­и