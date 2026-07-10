Дополнительных ограничений на кредиты вводить не будут

Дополнительных ограничений на кредиты для казахстанцев вводить не будут. В финрегуляторе решили сохранить действующие требования к долговой нагрузке заемщиков, посчитав, что ранее принятые меры уже позволили замедлить рост розничного кредитования. Теперь основной акцент планируется сделать на поддержке реального сектора экономики.

Эксперты считают, что это решение позволит избежать еще большего охлаждения кредитного рынка, который в последние месяцы и без того теряет активность.

Новые правила оценки долговой нагрузки казахстанцев должны были вступить в силу уже в июле. Но в нацбанке решили не закручивать гайки. По словам главы финрегулятора Тимура Сулейменова, текущая экономическая ситуация не требует дополнительных ограничений для заемщиков.

Ранее принятые меры уже выполнили свою задачу, темпы роста беззалогового кредитования, которое считалось одним из главных факторов инфляции, удалось заметно снизить.

«На данный момент, на основе анализа результата уже принятых мер, мы приняли совместное решение отказаться от ужесточения требований по коэффициенту долговой нагрузки и коэффициенту долгосрочной долговой нагрузки, а также не снижать годовую эффективную ставку вознаграждения по ипотеке», — Тимур Сулейменов, председатель национального банка РК.

Эксперты считают такое решение вполне закономерным. По словам эксперта Марата Каирленова рынок кредитования и без того заметно охладился, из за чего экономика недополучает сотни миллиардов. Логика простая: меньше кредитов — меньше покупок — ниже доходы предприятий. На ситуацию повлияли как прежние ограничения, так и вступление в силу нового налогового кодекса.

«Граждане начали хуже обслуживать кредиты, граждане и связанный с ними бизнес. Граждане покупают товары и услуги, это продажи для бизнеса. У бизнеса продажи сокращаются, они также сокращают сотрудников. В итоге, это все выливается в снижение качества кредитного портфеля. Выданные кредиты это часть, элемент совокупного спроса в экономике, это большой элемент. Поэтому, когда сильно жестко ужесточат они требования, банки не смогут выдавать кредиты, соответственно, люди не смогут покупать товары и услуги», — Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат Консалтинг Групп».

При этом главная задача нацбанка, сдерживать инфляцию, остается неизменной. Для этого регулятор придерживается умеренно жесткой денежно-кредитной политики, чтобы спрос не разгонял цены. Ведь чем активнее люди тратят и берут кредиты, тем сложнее удержать инфляцию, которая пока по-прежнему остается двузначной.

«Население у нас же не богатое. Из-за того, что получается, что в прошлом году и первый квартал этого года реальные доходы населения стагнируют. Население не зарабатывает на свои потребности. В итоге им приходится брать кредиты, в том числе просрочки, потребительские займы. Они отменили дальнейшие требования по ужесточению скоринга в отношении населения, чтобы слишком жестко не охладить спрос», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Теперь власти будут следить за поведением на рынке заимствования. На ситуацию также повлияет следующее решение нацбанка по базовой ставке. Его объявят 24 июля.