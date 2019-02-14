Национальный банк запретил банкам взимать с заемщиков при оформлении кредитов комиссии за ведение банковского счета и комиссии за зачисление (выдачу) займа на банковский счет. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в Нацбанке.

«Для сокращения комиссий, которые ежемесячно взимают банки с заемщиков, Национальный банк запретил банкам устанавливать и взимать комиссии за ведение банковского счета при выдаче и обслуживании займа и за зачисление (выдачу) займа на банковский счет по договорам банковского займа. Эта норма коснется физических лиц, которые оформляют кредиты на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что запрет будет распространяться на договоры банковского займа, которые будут заключены с марта 2019 года.

«С 2019 года наряду с вознаграждением и неустойкой банки не вправе требовать выплаты комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных по истечении 180 последовательных календарных дней просрочки по договору ипотечного жилищного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью. Кроме того, в 2019 году Нацбанк для защиты прав заемщиков-физических лиц, получивших ипотечные займы под залог недвижимого имущества, запретил банкам требовать выплату вознаграждения, начисленного по истечении 180 календарных дней просрочки», — уточнил Нацбанк.

Следует знать, что вознаграждение, начисленное и уплаченное до введения в действие закона от 21 января 2019 года, то есть до 3 февраля 2019 года, перерасчету не подлежит.