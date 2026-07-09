Тысячи детей в летнее время задействованы в бесплатных кружках

Маленькие танцоры каждое свое занятие начинают с традиционной разминки, сложно представить, что за их плечами уже десятки дипломов, кубков и медалей.

Ходить на занятия и добиваться таких результатов помогает ваучерная система, объединившая государственные и частные спортивные секции, творческие кружки и центры дополнительного образования в единую цифровую платформу Qosumsha.kz.

«Сегодня в школах Шымкента обучаются 273 350 детей, из которых 112 588, или 42%, охвачены дополнительным образованием. Они посещают 646 кружков. При этом 29 803 ребенка занимаются в частных организациях, а 82 785 — в государственных учреждениях дополнительного образования», — сообщил главный специалист по воспитательной части Жасулан Есенгельды.

От народных танцев до хип-хопа, ваучеры-позволяют детям бесплатно посещать любой танцевальный кружок с момента получения и до 17 лет включительно. На сегодняшний день в двух филиалах этой дэнс- студии занимаются — 270 детей. Группы сформированы по возрастной категории.

«На данный момент свою очередь у нас ожидают 57 детей. В летний период у нас занимается 80 процентов детей. Многие уходят на летние каникулы, а те кто не уходят также занимаются, также работаем, движения, танцы, эстрадные танцы, направления разные у нас»,— поясняет тренер Венера Зиябаева.

Для самих воспитанников — это не только тренировки и выступления, но и возможность найти друзей, раскрыть свои способности и возможно найти любимое дело на всю жизнь

«Мне нравится танцевать, я выучила много танцев. Приходите к нам в гости»,— делятся малыши-танцовщицы.

Для повышения прозрачности и эффективности системы дополнительного образования в 2025 году финансирование по ваучерному механизму осуществлялось через цифровую платформу. Благодаря этому государственную поддержку получили 28 237 детей, а объем выделенных средств составил 2 млрд тенге. Родители отмечают, дети не только заняты спортом, а семейный бюджет не несет серьезных потерь.

«Очень важно для развития ребенка мы ничего не тратим. Трат почти нет, покупаем только чешки какую-то форму, либо берем костюмы напрокат. В принципе ничего родители не вкладывают зато ребенок занят»,— говорит родительница Тамара Боганцева.

Проводит досуг с пользой и девятилетняя Варвара Дерюгина, ходить на занятия девочка начала недавно. До этого терпеливо ждала когда подойдет заветная очередь. По словам ребенка она планирует совмещать кружок и в учебное время года.

«Мы тут занимаемся и весело проводим время, дружим, много гуляем, ездим на конкурсы»,-поделилась Варя.

При этом мам и папа призывают строго соблюдать правила при подачи заявки на ваучер. 16 238 детей, которые были зарегистрированы сразу в двух и более кружках либо вовсе не посещали занятия, были исключены из списка получателей. По итогам шести месяцев это позволило сэкономить 2 млрд тенге бюджетных средств.