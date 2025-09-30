Что делать, если на ваше имя оформили мошеннический кредит

По всей стране фиксируются случаи, когда мошенники оформляют кредиты на чужие имена, используя украденные персональные данные.
Подобная ситуация может произойти с любым человеком, поэтому важно знать, как действовать грамотно и последовательно.
Первый шаг – уведомить банк или микрофинансовую организацию.
Если вы заметили, что на ваше имя оформлен кредит, немедленно свяжитесь с кредитором. Сообщите о мошенничестве и потребуйте заблокировать карту, счет и доступ к мобильному приложению. Обязательно зафиксируйте факт обращения в письменной или электронной форме.
Второй шаг – подать заявление в полицию Шымкента.
Сделать это можно через порталы eGov, eOtinish либо лично в отделении полиции. В заявлении укажите дату, сумму и организацию, где был оформлен кредит. Приложите все доказательства: SMS, скриншоты звонков и переписок, выписки.
Третий шаг – получить процессуальный документ.
Полиция обязана выдать постановление о признании вас потерпевшим либо представление о принятии мер по устранению обстоятельств преступления. Эти документы направляются кредитору и позволяют остановить начисление процентов и штрафов.
Четвертый шаг – проконтролировать приостановку начислений.
В течение трёх календарных дней после получения документов полиция кредитор должен прекратить начисление пени и остановить взыскание долга.
Пятый шаг – обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Если банк или МФО откажутся принимать меры, приложите отказ и документы полиции и отправьте жалобу через eOtinish.
Важно помнить: списание мошеннического кредита не происходит автоматически. Оно возможно только при наличии подтверждённых нарушений со стороны банка или МФО и документов полиции или суда.
Нарушениями считаются, например, отсутствие биометрической идентификации при онлайн-кредитовании, нарушение возрастных ограничений или несоблюдение обязательного «периода охлаждения».
В случае судебного разбирательства полиция собирает доказательства и передает материалы в суд.
После вступления решения в силу кредитор обязан списать задолженность, вернуть удержанные суммы и обновить кредитную историю.
Жителям Шымкента следует помнить: без процессуального документа полиции или решения суда кредитор не имеет права списывать долг.
Поэтому при первых признаках мошенничества действуйте быстро, фиксируйте все обращения и обращайтесь за поддержкой в компетентные органы.