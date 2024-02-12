Преступная группа занималась незаконной выдачей водительских удостоверений

Незаконная выдача водительских удостоверений обернулась уголовным преследованием.

В Шымкенте, Алматы, Туркестанской и Жамбылской областях сотрудников ЦОНа подозревают в организации преступной группы, передает OTYRAR.

По данным полиции, на протяжении длительного времени подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.

Так называемые «помогайки» занимались поиском клиентов, желающих получить водительские удостоверения, которые впоследствии оформляли и выдавали в центрах обслуживания населения Тараза. Ведется досудебное расследование.

Алмаз Саламатов, заместитель начальник ДП Жамбылской области:

«12 февраля проведены задержания и следственные мероприятия в вышеуказанных регионах по месту работы и жительства. В том числе задержаны руководители и должностные лица центров обслуживания населения. В рамках зарегистрированного уголовного дела проводится следственные мероприятия. Установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений, организаторы и исполнители преступной схемы водворены в ИВС».