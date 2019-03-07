Тренеры и родные с цветами и баннерами встретили на вокзале шымкентскую рекордсменку.

С высоким результатом с Кубка мира по пулевой стрельбе вернулась Елизавета Король. Девушка не только завоевала бронзовую медаль, обойдя десятки своих соперниц, но и установила новый рекорд Казахстана. Побив при этом свой собственный.

«Я готовилась, много тренировалась и ждала результата. В принципе я попала в рекорд Казахстана и я с каждым соревнованием улучшаю свой результат. Это придаст уверенности не только мне, но и команде, что мы можем и не надо ждать последнего момента и нужно работать сейчас», — рассказала Елизавета Король.

В пулевой стрельбе Елизавета больше 13 лет. Кубок мира в Нью-Дели был надеждой на Олимпийскую лицензию. В упражнении «МВ-6» малокалиберная винтовка на 50 метров с трех положений: с колена, лежа и стоя, девушка завоевала бронзу. Однако, этого для лицензии оказалось недостаточно. Тренеры уверены, что Елизавета еще покажет себя на других мировых стартах.

«Большую работу она проделала в финале, там были очень сильные соперницы и всем нужны были квоты. Опередив всех своих соперниц, проиграв, я считаю даже не проиграв ее отодвинули на другие кубки мира, чтобы она там ее завоевала. И это даже лучше, чтобы она не расслаблялась», — рассказала Анвар Юнусметов, главный тренер РК по пулевой стрельбе.

Расслабляться времени нет. В конце апреля спортсменов ждет мировое первенство. В Пекине пройдет очередной Кубок мира по пулевой стрельбе. Там у наших пулевиков еще будет возможность завоевать лицензионные квоты.