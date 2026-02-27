Бронзовый призер Олимпиады делится опытом и планами

Одним из самых титулованных участников командного чемпионата Казахстана по пулевой стрельбе стал Ислам Сатпаев . 27-летний спортсмен из Алматы уже успел зарекомендовать себя на высоком уровне и имеет за плечами серьёзные достижения.

Начав заниматься пулевой стрельбой в 7 классе, он стал призером Универсиады в 2021 году, затем были медали на Азиатских играх и этапах Кубка мира. В 2024 году, на летних Олимпийских играх, Ислам стал обладателем бронзовой медали в стрельбе из пневматической винтовки в смешанных парах.



Ислам Сатпаев, бронзовый призер Олимпиады:

«Конечно это старты на чемпионатах Азии, которые проходили у нас в Шымкенте в 2021 году, также в 2025 году. А также это третье место на Олимпиаде. Я считаю что это очень хороший старт на котором мы себя проявили.У нас в целом идет такой индивидуальный вид спорта, более эгоистичный, здесь мы боремся уже непосредственно сами с собой».



Стрелок считает, что в спорте проигрыш — это прежде всего получение ценного опыта. Возможность превозмочь себя и стать сильнее. В планах Ислама— завоевание олимпийской лицензии и выступление на Олимпийских играх 2028 года. Шансы на призовые места, с учетом наработанного опыта довольно высоки.



Ислам Сатпаев, бронзовый призер Олимпиады:

«Мы наверное сами себя настраиваем, и в большинстве случаев у меня больше к себе такое отношение. Я где-то собрался, где то переключился, и как то по другому себя вел. Есть очень хорошее выражение, что пистолет это продолжение руки, а винтовка это продолжение тела, где это партнер, а где-то – это я. У всех спортсменов есть связь с этим оружием».



До 2028 года Исламу предстоит поучаствовать в нескольких серьезных международных соревнованиях и мы уверены, что они помогут ему стать ближе к победе на Олимпийских играх.



