В Эль-Кувейте стартовал традиционный международный турнир по пулевой стрельбе на призы эмира Джабер III аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, отмечает SportX.kz.

По сообщению организаторов в нынешнем сезоне в 8-м по счету состязании приняли участие 420 стрелков из 42 стран.

В первый же день проведения международного турнира отличилась 20-летний снайпер из сборной Казахстана Виолетта Старостина. В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров она уверенно вышла в финал, где завершила выступление с результатом 243,5 баллов. В итоге, стрелок из Шымкента заняла второе место.