В Шымкенте проходит командный чемпионат РК по пулевой стрельбе

В Шымкенте проходит командный чемпионат Республики Казахстан по пулевой стрельбе. В соревнованиях принимают участие 123 спортсмена в составе девяти команд из разных регионов страны.

Самое большое представительство у сборной Шымкента — 34 стрелка. От Алматы заявлены 25 участников, от Астаны — 15. Павлодарскую и Костанайскую области представляют по 12 спортсменов. По девять стрелков выступают от Алматинской и Жамбылской областей, по три — от Западно-Казахстанской и Карагандинской областей.

В программу чемпионата включены 12 командных упражнений и три упражнения в формате Mixed Team. Медали разыгрываются в дисциплинах «винтовка» и «пистолет» среди мужчин и женщин, а также в упражнении «движущаяся мишень».

Валерий Рахимжан, мастер спорта международного класса:

«На всех чемпионатах в первую очередь я стараюсь отработать по максимуму свой результат, на который я готов, и этот чемпионат не исключение. Доля волнения присутствует всегда, но уверенность в выстреле должна быть у каждого профессионального спортсмена».

С 1 по 14 февраля в Нью-Дели прошёл чемпионат Азии, собравший 385 спортсменов из 19 стран. Наша команда выступила рекордным составом — 47 спортсменов, представленных в пяти возрастных категориях, что стало самым массовым участием за всю историю выступлений. По итогам соревнований сборная продемонстрировала высокий уровень подготовки и сплочённость, заняв почётное второе место в общекомандном зачёте.

Анвар Юнусметов, старший тренер по пулевой стрельбе города Шымкента:

«Практически все спортсмены, которые участвовали в чемпионате Азии, сейчас приехали в Шымкент и соревнуются в командном чемпионате Республики Казахстан. Ежегодно у нас проходит командный чемпионат, где собираются все сильнейшие спортсмены Казахстана. Здесь разыгрываются медали только в командном зачёте, где каждый регион выставляет трёх сильнейших спортсменов, и по сумме результатов происходит награждение».

На чемпионате Азии особо отличилась София Шульженко. Она завоевала золотую медаль и установила сразу четыре рекорда — два мировых и два азиатских, вписав своё имя в историю турнира и подтвердив высокий уровень отечественной школы пулевой стрельбы.

София Шульженко, двукратная рекордсменка мира:

«Была, конечно, большая конкуренция, но мы смогли выиграть. Соперницы были довольно взрослые, показывали хорошие результаты, но я тоже постаралась и показала довольно высокий результат. Я попала на 50 метров в финал, не ожидала, что вообще войду в призы, но старалась, заняла первое место и установила два мировых и два азиатских рекорда».

С 26 февраля по 5 марта состоится Гран-при «Алтын Берген», которое станет одним из ключевых стартов сезона. Ожидается, что турнир соберёт сильнейших спортсменов и задаст высокий соревновательный уровень на ближайшие месяцы. Чемпионат Казахстана среди юниоров пройдёт с 12 по 19 марта. Чемпионат среди взрослых в личном зачёте запланирован на июль и пройдёт в Алматы.