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Рысь сфотографировали в Иле-Алатауском национальном парке

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Анастасия Новикова
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В Иле-Алатауском национальном парке фотоловушки зафиксировали Туркестанскую краснокнижную рысь. Редкий хищник появился не только в местах своего привычного обитания, но и в другом ущелье, где ранее его никогда не регистрировали.

Сейчас специалисты изучают полученные кадры и предполагают, что животное расширяет ареал.

«Полученные данные проходят научный анализ. Специалисты проводят идентификацию отдельных особей, изучают направления их перемещения и ареал обитания. Работа по охране и систематическому мониторингу редких видов на территории национального парка продолжается», — министерство экологии.

Рысь — один из самых скрытных хищников Казахстана. Она ведет преимущественно ночной образ жизни, прекрасно маскируется и крайне редко попадается на глаза человеку.

Вид занесен в Красную книгу Казахстана из-за небольшой численности и сокращения естественной среды обитания, поэтому каждая новая регистрация считается важным событием для ученых и подтверждает эффективность мер по сохранению редкого животного.

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