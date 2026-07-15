Рысь сфотографировали в Иле-Алатауском национальном парке

В Иле-Алатауском национальном парке фотоловушки зафиксировали Туркестанскую краснокнижную рысь. Редкий хищник появился не только в местах своего привычного обитания, но и в другом ущелье, где ранее его никогда не регистрировали.

Сейчас специалисты изучают полученные кадры и предполагают, что животное расширяет ареал.

«Полученные данные проходят научный анализ. Специалисты проводят идентификацию отдельных особей, изучают направления их перемещения и ареал обитания. Работа по охране и систематическому мониторингу редких видов на территории национального парка продолжается», — министерство экологии.

Рысь — один из самых скрытных хищников Казахстана. Она ведет преимущественно ночной образ жизни, прекрасно маскируется и крайне редко попадается на глаза человеку.

Вид занесен в Красную книгу Казахстана из-за небольшой численности и сокращения естественной среды обитания, поэтому каждая новая регистрация считается важным событием для ученых и подтверждает эффективность мер по сохранению редкого животного.