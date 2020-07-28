Теперь каждый гражданин может напрямую сообщить о нарушениях в нацпарках, с приложением фото и видео, в том числе фактах незаконной вырубки деревьев, незаконного рыболовства и охоты, отказа в выдаче чеков на экопостах, замечаниях к работе сотрудников парков и других нарушениях.

«Уже сейчас к нам поступают звонки с жалобами и замечаниями по работе национальных парков. По каждому обращению ведутся проверки и исправления. Так, по одному из сообщений уже оперативно приняты меры, нарушения устранены. Будем вместе менять ситуацию в наших нацпарках. Только вместе мы сможем добиться лучших результатов!» — сказал министр экологии Магзум Мирзагалиев.

Номер «горячей» линии по нацпаркам Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК: +7777 6785252.

В сообщении на ватсап «горячей» линии указывается ФИО обращающегося, а также фото или видео нарушения, название нацпарка и примерное место.

Таким образом, каждый житель страны может принять участие в защите и охране природы страны, с также в воспитании высокого уровня культуры туризма у населения.

Напомним, ранее проблему «повального бескультурья граждан с местах отдыха на природе» поднимал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

С прошлых выходных запущены рейды Минэкологии совместно с сотрудниками МВД РК и общественниками по местам отдыха граждан на природе и особо охраняемых территорий. В случае нарушений ведётся разьяснительная работа, налагаются штрафы. Системная работа в этом направлении продолжается.

Ранее министр экологии отмечал, что «шашлычного» туризма в нацпарках не будет. Посетителей в национальные парки министерство собирается привлекать развитием экотуризма туризма, в том числе посредством развития пеших троп и обустройства необходимой инфраструктуры.

Список государственных национальных природных парков Казахстана при министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК:

1. Иле-Алатауский ГНПП​

2. ГНПП «Көлсай көлдері»

3. Чарынский ГНПП ​

4. ГНПП «Алтын-Эмель»

5. ГНПП «Кокшетау»​

6. Баянаульский ГНПП

7. Катон-Карагайский ГНПП​

8. Сайрам-Угамский ГНПП​

9. ГНПП «Буйратау»​

10. Каркаралинский ГНПП

11. Жонгар-Алатауский ГНПП

12. ГНПП «Тарбағатай»