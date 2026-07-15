Шымкент вошел в число городов, где изучили уровень потребления табака

Бюро национальной статистики подвело итоги ежегодного обследования взрослого населения по потреблению табака, проведенного в январе 2026 года.

Исследование охватило все регионы страны, а также города Астана, Алматы и Шымкент.

В опросе приняли участие по одному представителю из 12 тысяч домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше.

Согласно результатам исследования, в настоящее время табак употребляют 15,1% населения Казахстана. По сравнению с 2025 годом этот показатель снизился на 2,4 процентного пункта — с 17,5%.

В сельской местности доля курящих составила 17,8%, в городах — 14,0%. Среди мужчин курят 30,5%, среди женщин — 4,9%.

Большинство курильщиков (98,6%) предпочитают промышленно произведенные сигареты.

Электронные сигареты используют 0,4% опрошенных, системы нагревания табака, такие как IQOS и GLO, — 0,9%, другие виды табачных изделий — 0,1%.

Обследование проводится Бюро национальной статистики с 2020 года по предложению Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Методология исследования соответствует международным стандартам Всемирной организации здравоохранения и основана на программе «Глобальное обследование по табаку среди взрослых».