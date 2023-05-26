Служебная собака помогла задержать иностранного контрабандиста

Служебная собака по кличке «Линда» подала знак на иностранца, который переходил пропускной пункт из Республики Казахстан в Узбекистан.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы».

Полицейские провели обыск подозрительного мужчины. В результате в кармане брюк иностранца было обнаружено вещество, похожее на наркотики. По результатам экспертизы вещество оказалось гашишем.

При проверке установлено, что мужчина является гражданином Узбекистана. В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».