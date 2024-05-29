О стихийной торговле на посту «Жибек-жолы» высказался Дархан Сатыбалды

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды с рабочим визитом посетил ряд объектов в Сарыагашском районе.

В ходе визита состоялась встреча с предпринимателями, где обсудили вопросы и предложения от местных бизнесменов.

Предприятие по производству кондитерских изделий, которое базируется в городе Сарыагаше, на сегодняшний день обеспечивает постоянной работой больше 50 человек. Проектная стоимость цеха, способного производить 70-80 тонн продукции в месяц, составляет 200 миллионов тенге. Предприятие выпускает около 40 наименований продукции и поставляет сладости во все уголки страны, а также экспортирует их в Азербайджан. В настоящее время рассматриваются пути развития предприятия при государственной поддержке.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил Сарыагашский район с рабочим визитом. В ходе поездки он осмотрел несколько объектов. Так, глава региона посетил строительную площадку в населенном пункте Телемұнара. Здесь строится комфортная школа на 900 ученических мест. Областной начальник встретился с подрядчиками и поручил завершить строительство в срок. На объекте сейчас работают 80 человек.

В Сарыагашском районе в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 10 школ. Так, начато строительство учебных заведений на 300 мест в населенных пунктах Дербисек и Жаскешу. В этом году планируется начать строительство школы на полторы тысячи ученических мест в микрорайоне «Самал-3».

Для того, чтобы положить конец продолжающейся на протяжении многих лет «стихийной» торговле возле казахско-узбекской границы, регулируется работа вблизи таможенного поста «Жибек жолы» в Сарыагашском районе. Здесь планируют открыть новый полицейский участок. Также рассматривается возможность строительства современного терминала. Аким области Дархан Сатыбалды проконтролировал ситуацию в районе таможенного поста и встретился с владельцами торговых точек.

«Пропускная способность границы ограничена. Количество построек растет, мешают непрекращающиеся пробки. В значительном регионе множество незаконных объектов предпринимательства. Наша главная цель — навести порядок в приграничной зоне. Недопущение беззакония. Соблюдать безопасность, чистоту. Конечно, нужно поддерживать предпринимателей и создавать им условия для работы. Только законным путем. На пути пресечения массового беззакония, безусловно, будет много препятствий. Но мы доведем это дело до конца. Незаконные сооружения будут снесены. Пусть те, кто обменивает деньги, получают лицензию и работают только в соответствии с законом. Кроме того, санитарные требования на уличном рынке не соблюдаются.

Мы не делаем новых открытий. Простое население может пострадать от разрушающихся торговых очагов и незаконного, несанкционированного строительства на этой территории. Приложим усилия, чтобы полностью привести в порядок территорию ворот между двумя странами. Благоустроим и приведем в порядок участок. Мы рассматриваем пути строительства современного терминала и проводим для этого соответствующие работы. Там будут торговые точки. Приоритет отдается отечественной продукции. Для осуществления этой работы будет создана специальная комиссия», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На таможенном посту «Жибек жолы» регулярно ведется работа по выявлению незаконно построенных объектов. С начала года управлением выявлены нарушения на 17 объектах, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях в отношении владельцев составлены протоколы и наложены штрафы на сумму более 4 млн тенге.

«Строительство началось в 2021 году, сейчас подходит к завершению. Здесь будет таможенный терминал и торговые ряды. Чтобы для людей было удобно заезжать и выезжать, не так как раньше. Зимой будет тепло, есть зал ожидания, территория полтора гектара Мы хотим сделать так, чтобы люди проезжали без пробок и заторов», — говорит Марат Нуржаев, руководитель компании «Silkway».

На выездном заседании регионального оперативного штаба с участием руководителей компетентных органов обсудили вопросы прекращения незаконной торговли и усиления наведения порядка в пограничной зоне. На заседании штаба было отмечено, что приграничный район был заселен несколькими крупными предпринимателями. Кроме того, подняли вопросы незаконного строительства, регулирования незаконного обмена иностранной валюты в пограничной зоне, борьбы с контрабандой и другими преступлениями, охраны общественного порядка и проводимой работы в этом направлении. На совещании было принято решение, что заседание регионального оперативного штаба теперь будет проходить ежемесячно.

«Дома, которые расположены близко к посту, их нужно перенести подальше от границы, а вместо них построить парк. Может ежегодно отправлять под снос 5-6 домов и потом построим двухлинейный парк. Это не за один год. Потребуется время», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

В ходе рабочей поездки в Сарыагашский район Дархан Сатыбалды встретился с жителями региона. Поднималось немало вопросов, люди озвучивали свои предложения и мнения касающиеся разных вопросов.

«Возможности Сарыагашского района очень высоки. Можно развивать экономику, производство, сельское хозяйство. Мы ориентируемся на развитие района. Так, по проекту комфортная школа в Сарыагашском районе построят 10 школ. Это большая поддержка. Мы прилагаем усилия по повышению качества образования, искоренению коррупции в этой сфере.

В центре внимания также привлечение инвестиций, создание новых предприятий и рабочих мест, развитие агропромышленного комплекса и широкое использование водосберегающих технологий. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Сарыагашском районе в 2023 году на реализацию 30 проектов в 13 населенных пунктах выделено 2,8 млрд тенге.

Социальные объекты отремонтированы и построены дома культуры, школы, улучшена инфраструктура. В 2024 году на реализацию 21 проекта в 8 населенных пунктах выделено 3 миллиарда 800 миллионов тенге. В целях повышения доходов сельского населения в 2023 году по программе «Ауыл аманаты» был выделен 1 миллиард 800 миллионов тенге, профинансировано 283 проекта. В Сарыагашском районе полностью запущена интернет-система 21-ой школы», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Дархан Сатыбалды также открыто озвучил неисполненные индикаторы и дал поручение акиму района, руководителям управлений усилить работу. Сарыагашцы поднимали вопросы, касающиеся коррупции, озвучили проблемы в сфере образования, газоснабжения, питьевой воды, здравоохранения.

«Объем валового регионального продукта в районе с 2021 года вырос на 43% и в 2023 году составил 277 млн тенге. За 3 месяца текущего года этот показатель составил 48 млн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составил 35 млрд тенге, план перевыполнен на 9 млрд тенге. План привлечения инвестиций в основной капитал на 2024 год утверждены в размере 37 млрд тенге», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса за последние 3 года выросло на 47 процентов и достигло 23 тысяч в 2023 году. Объем продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 136 млрд тенге и план перевыполнен.