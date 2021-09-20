Официальные страницы Министерства информации и общественного развития РК в социальных сетях Facebook, Instagram и Telegram получили значки верификации от указанных компаний.

Напомним, значок верификации — доказательство того, что страницу проверила администрация социальных сетей.

Наличие этого символа защищает страницу от подделок и помогает людям найти подлинную Страницу.

«Если вы видите значок подтверждения, это значит, что мы проверили Страницу или Профиль и подтвердили, что их владельцы действительно те, за кого себя выдают. Если значка нет, то Страница или профиль могут быть ненастоящими», — пишет администрация Facebook.

Один из соучредителей Instagram Майк Кригер отмечал, что эти инструменты помогут сделать соцсеть более безопасной и остановить распространение фейк-аккаунтов.