Как попасть на лечение в реабилитационный центр для детей

В Туркестане открылся реабилитационный центр для детей, к слову, он не имеет аналогов в стране. Там детей лечат музыкой, оборудованы специальные кабинеты для работы со сложными пациентами.

Министр здравоохранения Ажар Гиният накануне побывала в центре, пообщалась с посетителями. Есть в центре особенные дети, которые, несмотря на свой недуг, готовы упорно идти вперед.

У Абылайхана Абдай есть цель — встать во чтобы это не стало на ноги. Юный джигит не может пока держать свое тело, позвоночник слабый. В реабилитационном центре Абылайхана знают многие. Он упорный и, несмотря на свой юный возраст, умный.

«Я выполняю эти упражнения и скоро встану на ноги. Все будет у меня хорошо. За мной хорошо смотрят, мне очень помогают врачи», — говорит пациент.

А врачи на самом деле помогают. Они для детей как друзья, вместе играют и помогают восстанавливаться после разных болезней. К примеру, лечат веселым настроением, с помощью водных процедур. Психологически ребенок успокаивается — тоже помогает, говорят врачи.

Главный врач страны осматривает комплекс и дает свою оценку, главное, чтобы работа проводилась качественно, а условия государство предоставит, говорит Ажар Гиният. К слову, такой центр в Казахстане единственный.

«Мы осмотрели несколько объектов, в целом работа идет хорошо. Вопросы, которые жители адресуют врачам, будем держать на контроле. Медицина не должна быть направлена только на лечение, мы должны учитывать и предупреждение болезни, а для этого все условия созданы», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

К слову, нельзя забывать и про вирус, а главный антидот от коронавируса это вакцинация, с чем по словам Ажар Гиният в стране нет проблем.