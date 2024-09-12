Реабилитационные меры помогают пациентам Шымкента вернуться к полноценной жизни

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В Шымкенте в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) более 70 медицинских организаций предоставляют реабилитационную помощь.

В настоящее время реабилитационные услуги оказывают 72 лечебных учреждения, где пациенты получают помощь по различным направлениям, таким как кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия.

Услуги предоставляются как взрослым, так и детям, охватывая широкий спектр заболеваний.

Медицинская реабилитация в системе ОСМС доступна для застрахованных граждан и играет важную роль в восстановлении здоровья и возвращении пациентов к нормальной жизни.

Согласно данным филиала фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по городу Шымкенту, с начала года реабилитационную помощь в рамках ОСМС получили около 2000 человек.

Медицинская реабилитация является неотъемлемой частью процесса лечения.

Особенно важна она для пациентов, перенесших инсульты, травмы или другие серьезные заболевания.

Реабилитационные меры зачастую определяют, смогут ли пациенты после операции вернуться к активной жизни и восстановить свои физические способности.

Поэтому в системе ОСМС реабилитации уделяется особое внимание, что позволяет пациентам быстрее адаптироваться и восстановить утраченные функции организма.

Кроме того, в рамках программы страхования проводится активная работа по увеличению количества медицинских организаций, оказывающих реабилитационные услуги, а также по повышению их качества способствует тому, чтобы пациенты получали комплексную медицинскую помощь, начиная от диагностики и лечения и заканчивая реабилитацией, что в конечном итоге положительно сказывается на общем состоянии их здоровья и улучшает качество жизни.

Таким образом, реабилитационная помощь, предоставляемая в рамках ОСМС, охватывает широкий круг пациентов, обеспечивая их восстановление после заболеваний и травм.