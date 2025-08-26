В Шымкенте обнаружили крупную партию поддельного MacCoffe

В Шымкенте обнаружили крупную партию поддельного кофе MacCoffe, который продавался на рынках и хранился на складах города. Проверку провёл департамент юстиции после обращения правообладателя бренда.

В результате было изъято свыше трёх тысяч единиц контрафакта. Эксперты отмечают, что такие товары не только нарушают права компании, но и могут представлять угрозу для здоровья покупателей.

Контрафактный MacCoffe продавали на рынках Шымкента. Сотрудники департамента юстиции выявили крупную партию контрафактного быстрорастворимого кофе. Незаконная продукция продавалась на рынках и хранилась на складах города. Правоохранители изъяли больше 3300 единиц фальсифицированного товара общей стоимостью более 264 тысяч тенге.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента: «Основанием для проведения данных мероприятий стало официальное обращение правообладателя — компании MacCoffe, по фактам незаконного использования ее товарных знаков. Сотрудниками были проведены проверочные мероприятия где был выявлен контрафактный кофе. Было возбуждено административное дело и направлено в суд по административным правонарушениям».

Изъятые товары внешне похожи на оригинальную продукцию, но имеют низкое качество исполнения и неизвестное происхождение. Эксперты показали основные признаки, по которым можно отличить подделку: разницу в цветовой гамме упаковки, шрифтах, линии оформления и особенностях маркировки срока годности.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента: «Оригинальный и контрафактный продукт можно отличить по цветовой гамме, а еще тут идет треугольная линия в оригинале, в контрафакте — прямая линия. Также отличается цветовая гамма сзади на упаковке и цвета шрифтов, в оригинале более светлого цвета, здесь более темного цвета. Здесь срок годности пропечатывается принтером и не стирается, а в оригинале срок годности маркируется и можно стереть ее. Они отличаются по цветовой гамме также и по шрифту, в оригинале темнее. Фишка МакКофе — здесь есть разрез для открывания, а в контрафакте он отсутствует».

Отличия касаются не только внешнего вида, но и содержимого. В оригинальной продукции больше натурального кофе и качественного сахара.

Мухтар Абдезов, начальник отдела департамента юстиции г.Шымкента: «В оригинальной продукции кофе побольше, сахар хорошего качества, в контрафакте гранулы сахара побольше и кофе поменьше, больше сухого молока».

Специалисты предупреждают: покупка поддельного кофе может представлять риск для здоровья, ведь никто не может гарантировать, что именно содержится внутри таких упаковок. Чтобы избежать неприятных последствий, производители рекомендуют приобретать только оригинальную продукцию в проверенных торговых точках.