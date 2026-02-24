Популярное моющее средство оказалось подделкой на рынках Шымкента

На рынках Шымкента обнаружили крупную партию поддельного популярного моющего средства «Азелит». Контрафактную продукцию изъяли, материалы дела направлены в суд.

Поддельное популярное чистящее средство против жира, которое давно полюбилось жителям Шымкента, продавали на городских рынках. Об этом сообщили в департаменте юстиции. В ходе проверок была выявлена крупная партия поддельного товара.

«Согласно заявлению была проведена проверка на рынках и выявлена продукция с обозначением GRASS. Данная продукция была контрафактной», — Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента.

Отличить подделку от оригинала непросто. Производители контрафакта умело копируют упаковку, шрифты и мелкие детали. Но специалисты назвали ряд признаков, по которым можно распознать фальшивку.

«Эта продукция выпускается на территории Узбекистана и Российской Федерации. Товары, в основном, подделываются из Российской Федерации. В оригинале упаковка белая, подделка темноватым оттенком отдает. Если посмотреть на солнце в оригинале жидкость белая, а в подделке желтая. Подделка от оригинала отличается размером крышки. В оригинале она подлиннее, в подделке короче. В оригинале на дне шва не видно, а в подделке грубый шов», — Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента.

При этом остаётся неизвестным, что именно находится внутри продукции. Вместо эффективного моющего средства там может быть дешёвый аналог или даже вещество, опасное для здоровья потребителей. Контрафактную продукцию изъяли, материалы дела направили в суд. Как правило, такие товары подлежат уничтожению.

Чаще всего на рынках Шымкента выявляют поддельные продукты питания: шоколад, кофе, а также моющие средства, стиральные порошки, игрушки и автозапчасти. Большая часть контрафакта завозится по серым схемам, но в отдельных случаях такая продукция изготавливается непосредственно в самом Шымкенте.