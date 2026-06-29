Пятеро детей из одной семьи погибли в ДТП в Туркестанской области

Трагедия произошла в селе «Енбекши» Тюлькубасского района. Автомобиль Volkswagen Polo съехал с дороги и врезался в дерево.

От сильного удара машина оказалась практически разорвана на две части.

В результате аварии погибли пятеро детей из одной семьи.

Еще один ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако его состояние остается тяжелым.

По просьбе родителей информация о состоянии пострадавшего не разглашается.

По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным генеральной прокуратуры, за первые пять месяцев 2026 года в Туркестанской области зарегистрировано 461 дорожно-транспортное происшествие.

В авариях погибли 100 человек, еще 573 получили травмы различной степени тяжести.