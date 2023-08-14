Реконструкция части дороги по Адырбекова затягивается

Завершение строительства части улицы Адырбекова в Шымкенте задерживается.

По словам представителей подрядчика, который занимается реконструкцией дорожного полотна, по вполне объективным причинам. Но так ли это на самом деле? Напомним, согласно проектно-сметной документации, строительные работы должны были завершиться в сентябре. Непредвиденные обстоятельства помешавшие строителям: перенос коммуникации связи.

Строительство дороги по улице Адырбекова началось в ноябре 2021 года. Это переходящий объект. Второй этап реконструкции дороги протяженностью почти полтора километров между Жибек жолы и улицей Жандосова должен был завершиться в сентябре текущего года. Но по объективным причинам строительство дороги завершится позже намеченного срока, уверяет представитель подрядной организации.

Садуакас Иcмаилов, инженер ТОО «Базис К»:

«Мы бы в срок уложились. Кабели коммуникации с колодцем остался на дороге, чтобы их вынести нам необходимо было, чтобы каждая организация сама вынесла свои кабеля. Сейчас составили график, они выносят мы со своей стороны поставили новый колодец с футляром для установки коммуникации связи».

Отрицательно сказались на темпах строительства и объекты, построенные на красной линии. После вмешательства заказчика — городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог вынесено положительное решение в отношении 20 объектов. По оставшимся трем объектам работы продолжаются.

Строительство дороги по улице Адырбекова протяженностью около 3 км является переходящим объектом. В прошлом году было отремонтировано и введено в эксплуатацию порядка полутора километра дорог. В ходе строительства были полностью заменены ветхие водо- и газопроводы на новые, а также электрические, телекоммуникационные сети. Вдоль дороги установили лотки и проложили тротуары. Вдоль дороги установили лотки и проложили тротуары.