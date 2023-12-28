В Шымкенте остановили массовую вырубку деревьев возле элитного ЖК

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков решил сохранить 270 деревьев, которые должны были срубить из-за строительства дороги, передает OTYRAR.

На месте бывшего ипподрома в Шымкенте планировалось построить дорогу, ведущую от элитного жилого комплекса «Атамура» на проспект Байдибек би. Общая длина этой дороги должна была составить 218 метров, а ширина — 14 метров.

“Проектно-сметная документация на объект строительства уже подготовлена, на эти цели были предусмотрены средства из бюджета. Строительные работы должны были начаться в 2024 году. Однако для строительства дороги пришлось бы вырубить 270 деревьев на территории парка. Аким дал поручение остановить эти работы. Массовая вырубка деревьев неприемлема”, — сообщили в акимате Шымкента.

Теперь деревья трогать не будут, но для комфорта жителей все же построят альтернативную дорогу от ЖК на проспект Байдибек би. Сейчас разрабатывается новый проект, сообщили в акимате Шымкента.