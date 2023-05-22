Шымкент полностью «окольцуют» к концу 2023 года. Мурат Айтенов проинспектировал строительство дороги, которая соединит город с трассами международного уровня. Кольцевая, по плану, должна разгрузить дороги Шымкента.

Строительство кольцевой автодороги в Шымкенте планируют завершить до конца этого года. «ШымКАД» соединит не только весь город, но и трассы международного значения. Автодорога соединит Шымкент со столицей Узбекистана. Кольцевая позволит ускорить товарооборот между странами и сократит автомобилистам время в пути.

«Крупнейший проект дорожного строительства обеспечит безопасность дорожного движения, снизит негативное воздействие автомобилей на окружающую среду, позволит объезжать Шымкент. Это быстрее и удобнее. Касается это и большегрузных автомобилей. К этой трассе присоединится проспект Кунаева, это разгрузит проспект Республики. К примеру, из Шымкента в Ташкент будет три пути. Мы хотим чтобы большегрузные авто объезжали наш город»,- говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Что касается продления проспекта Кунаева, работы по изъятию земель для гос нужд, продолжаются. Этот проблемный вопрос не позволяет ускорить строительство новой трассы. Аким Шымкента дает указание подчиненным: в короткие сроки проблему устранить и продолжить строительные работы.

«Это будет альтернативная — проспекту Республики — трасса, именно она разгрузит городские дороги. По Саттарханова можно выехать на развязку и дальше в Ташкент, Сарыагаш и другие направления. Сейчас ведется работа по строительству и изъятию земель. Все будет налажено«, — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Сроки аким пока не ставит, но заверил, что работы не перейдут в статус долгостроя. За каждый отрезок дороги будут докладывать ответственные, да и сам Мурат Айтенов заверил, будет инспектировать строительство без предупреждения.