179 детей с начала года пострадали от ожогов в Шымкенте. Как утверждают врачи, был и один летальный исход. Несмотря на все усилия врачей, спасти трехлетнего пациента не удалось.

По словам специалистов, причиной частных ожогов у детей — бытовой травматизм.

Жизнь 6-летнего ребенка буквально висела на волоске. Мальчик попал сразу в реанимационное отделение. Драгоценное время было упущено по вине взрослых. Лечить ожоги они доверили целительнице. Сейчас состояние маленького пациента стабильное, врачи осматривают ребенка каждые 20 минут.

“10 дней назад мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Он находился в стадии острой токсемии, важные органы едва не пострадали. Всему виной, то что родители ребенка обращались к целительнице, которая мазала ребенка непонятной мазью. Такое лечение ребенку только навредило. Из-за этого мальчик попал в больницу в таком в тяжелом состоянии”, — рассказывает Нурпейис Ширинбек, врач-комбустиолог.

Вывести ребенка из критического состояния помог уникальный аппарат для интенсивной терапии пациентов. Технология применяется в экстренных случаях и позволяет быстро стабилизировать основные жизненные показатели пациента при крайне тяжелых состояниях.

“Было проведено два сеанса аппаратом призмафлекс, это детоксикация, принцип его работы, через оборудование берётся кровь у пациента, проходит через фильтр, очищается задерживаются все токсины и ребенку возвращается чистая кровь. После двух сеансов ребёнку клинически лучше стало”, — говорит Давлат Жаббарханов, заведующий отделения реанимации городской клинической больницы №1.

Врачам детской клинической больницы благодарны мамы, которые ждут окончательного выздоровления своих детей.

“Мой 4-летний ребенок пострадал от взрывной волны, вызвали скорую, они приехали через 5 минут. Один день он лежал в реанимации. Сейчас благодаря врачам состояние моего ребенка улучшилось. Спасибо врачам, медперсоналу, они отлично делают свою работу ”, — благодарит Сандугаш Мырзабекова, мама пострадавшего ребенка.

Ожог – весьма специфическая травма. При неумелом лечении она может иметь серьезные последствия. А потому — любой ожог лучше лечить под присмотром врача.