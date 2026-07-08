В Туркестанской области по программе «Ауыл аманаты» создано пять тысяч рабочих мест

Почти пять тысяч новых рабочих мест, тысячи профинансированных проектов и новые производства в районах. В Туркестанской области подвели промежуточные итоги реализации государственной программы «Ауыл аманаты».

Аким области Нуралхан Кушеров рассказал, что с 2023 по 2025 годы на реализацию программы из республиканского бюджета было направлено свыше 30 миллиардов тенге. За это время поддержку получили 4 223 проекта по шести направлениям.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В рамках программы «Ауыл аманаты» необходимо и дальше поддерживать проекты, которые создают новые рабочие места и дают реальный импульс развитию экономики. Кроме того, следует расширять поддержку не только сельскохозяйственных проектов, но и инициатив в сфере предпринимательства и производства».

Финансирование распределялось по нескольким ключевым направлениям. Наибольшее количество проектов пришлось на развитие животноводства, однако поддержку получили и другие отрасли агропромышленного комплекса, а также начинающие предприниматели.

На совещании руководитель областного управления сельского хозяйства Алибек Плалов рассказал о достигнутых результатах и дальнейших планах реализации программы: «В регионе построено 593 тепличных комплекса. Количество субъектов малого предпринимательства увеличилось до 4 223, создано 4 635 новых рабочих мест. Также начали работу 79 перерабатывающих предприятий, поголовье сельскохозяйственных животных увеличилось на 76 887 голов, а число получателей адресной социальной помощи сократилось на 441 человека».

Работа по программе продолжается и в этом году. На ее реализацию предусмотрено более 15-ти миллиардов тенге. В нескольких районах области готовятся к запуску новых производств. В Шардаринском районе планируют открыть кооператив по выпуску рыбных кормов, в Сауранском — предприятие по производству макаронных изделий, в Толебийском — цех по переработке мясной продукции, а в Келесском районе — производство носков.

По мнению специалистов, такие проекты позволят создать дополнительные рабочие места и укрепить экономику сельских территорий.