Туркестанская область реализует масштабные проекты в год рабочих профессий

В Туркестанской области ведётся системная работа по развитию образования, рынка труда и социальной поддержки. Об этом сообщил заместитель акима региона Бейсен Тажибаев.

2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В регионе разработан комплексный план из 64 мероприятий по семи направлениям. Основные акценты — развитие профобразования, повышение престижа рабочих специальностей и обеспечение потребностей рынка труда.

Сегодня в 50 колледжах региона учатся более 47 тысяч студентов по 75 специальностям. Свыше 16 тысяч из них осваивают 38 рабочих профессий. На новый учебный год выделено 15,5 тысячи образовательных грантов, из которых 9,5 тысячи направлены именно на рабочие специальности.

Активно внедряется дуальное обучение: 35 колледжей заключили соглашения с более чем 650 предприятиями. Это позволяет студентам совмещать теорию с практикой на производстве.

Бейсен Тажибаев, заместитель акима Туркестанской области: «Совместно с акиматом разработана дорожная карта — 64 мероприятия по семи направлениям. Уже реализованы 18. В школах и центрах профориентации утверждены 790 штатных единиц для специалистов. Всё это направлено на повышение престижа рабочих профессий».

В регионе проходят форумы и ярмарки вакансий. Так, в рамках форума «Честный гражданин, честный труд, честный доход» около ста выпускников получили реальные рабочие места. На ярмарке вакансий работодатели предложили полторы тысячи свободных позиций.

Большие изменения происходят и в системе образования. В рамках проекта «Комфортная школа» строятся 29 новых учебных заведений. В этом году уже открылись 13 школ, до конца года планируется ещё 16. Параллельно проводится модернизация 115 школ, ремонт завершён в ста из них.

Все школы региона подключены к Центру оперативного управления. Установлены турникеты, тревожные кнопки, обеспечена охрана. В отрасли работает более 67 тысяч педагогов. Более 1 200 учителей приняли участие в проекте «1000 лидеров изменений в образовании», большинство из них назначены на руководящие должности. До конца года планируется повышение квалификации для 16 тысяч педагогов. На национальной платформе «Учитель» проходит аттестацию почти 13 тысяч преподавателей.

В Туркестанской области последовательно укрепляют статус рабочих профессий, расширяют возможности для молодежи и модернизируют систему образования. Эти шаги, по словам властей, должны стать драйвером социально-экономического развития региона.