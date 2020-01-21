В Департаменте по ЧС прокомментировали пожар в здании ЖД вокзала Шымкента.

«21.01.2020 года в 02:07 на пульт управления 101 поступило сообщение о пожаре в здании ЖД вокзала г.Шымкент, расположенный в Аль-Фарабийском районе по улице Анарова.

​На место происшествия выехали 52 человека личного состава Службы пожаротушения и 12 единиц техники. По прибытию пожарных подразделений было выяснено, что на первом этаже в подсобном помещении произошло загорание старой мебели, бумажных коробок на площади 6 кв.м.

Пожар локализован в 02:18 и ликвидирован в 02:27. До прибытия пожарных подразделений 30 человек самостоятельно покинули помещение. Предварительная причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении.

«​Уважаемые руководители организаций! Просим соблюдать элементраные правила пожарной безопансости! Ограничить доступ в подсобные помещения посторонним лицам. Не хранить легковоспламеняемые предметы, по мере возможности вовремя очистить подвальные и подсобные помещения от старой мебели и макулатуры», — просят экстренные службы ЧС.