Привокзальные часы в Шымкенте, которые много лет то ходили, то вновь останавливались, закрыли логотипом города.

Сделали это, видимо, для того, чтобы вид шымкентского «Биг-Бена» не смущал горожан и прибывающих в город туристов. Время на часах остановились несколько лет назад. Оказалось, что проблема в одной детали от «Биг-Бена», ее не могут найти в Казахстане, и хотят заказать из-за рубежа.

«Эти часы были установлены за счет спонсорских средств, ремонт последний был проведен в 2012 году, если не ошибаюсь, их в свое время с Москвы привезли. Часы электронные и у них есть процессор, сейчас на этом процессоре имеются дефекты определенные. Мы ориентируемся на 2-3 месяца, мы сейчас выходим на завод- изготовитель «, — говорит Мухтар Коканбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Жители Шымкента рассказывают, что раньше часы то отставали, то опережали время на несколько часов. Причем, на всех четырех сторонах время было разным. Оказалось, что виноваты перебои с электричеством. Но горожане не унывают, говорят часы перед вокзалом нужны, и готовы подождать с ремонтом.

Часы на железнодорожном вокзале «Шымкент» появились в 2012 году. Сооружение не просто показывает время. С каждой стороны у основания колонны размещено животное показывающая одну из 4-х сторон света: лошадь смотрит на Север, верблюд — на Юг, рыба — на Восток и павлин — на Запад, символизирующие особое расположение города на Шелковом пути.

Часы на станции являются единственными общественными часами в городе.