Мера призвана минимизировать риски распространения короновирусной инфекции и сократить количество контактов.

С 17 июня 2021 года на железнодорожном вокзальном комплексе Нурлы жол будет внедрен проект «Ashyq». На вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Оскемен проект заработает с 21 июня текущего года, сообщает Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

С 1 июля проект «Ashyq» планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Мангистау, Орал, Павлодар, Семей, Тараз, Туркестан, Шымкент и Шу.

Данная мера призвана минимизировать риски распространения короновирусной инфекции и сократить количество контактов.

К примеру, система входа «Ashyq» со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзального комплекса Нурлы жол. Для соблюдения дистанции между пассажирами сотрудниками вокзального комплекса пассажиропоток будет распределяться по входам.

При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса.

Статус иностранцев проверяется на месте по номеру паспорта. Дети до 18 лет проверку не проходят. Лица с «красным» и «желтым» статусами на вокзальный комплекс не будут допускаться.

Рекомендуем заранее проверить свой статус через нейтральный QR-код на сайте www.ashyq.kz.

В случае отсутствия допуска пассажиров (приложение «Ashyq») в помещение вокзала, у пассажира не будет возможности подойти к билетной кассе для произведения возврата неиспользованного проездного документа (билета).

Для возврата неиспользованных проездных документов (билетов) пассажирам необходимо:

1.Посредством мобильного приложения WhatsApp на номер телефона указанный на сайте bilet.railways.kz (+7 707 270 36 64) направить для сдачи мест фото/скриншот проездного документа (билета); фото/скриншот статуса с приложения «Ashyq»; фото документа, подтверждающего личность (паспорт / удостоверение/свидетельство о рождении и т.д.).

2. В течение 6-ти месяцев (с даты отправления поезда), подойти к любой билетной кассе АО «Пассажирские перевозки» с оригиналом документа, подтверждающего личность пассажира, и написать заявление для возврата за неиспользованные проездные документы (при условии исполнения пункта 1).

Сумма возврата за неиспользованные проездные документы (билеты) производится в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545.